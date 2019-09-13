4 yıllığa geçişte rekor başarı geldi

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ISPARTA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) meslek yüksekokullarından (MYO) 2019'da mezun olan 2 bin 500 öğrenciden bin 100'ü Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarıya imza attı. DGS'yi kazanan öğrenciler, elde ettikleri başarı ile kazandıkları üniversitelerde lisans eğitimlerine devam edecek. ISUBÜ bünyesinde yer alan 17 MYO'dan mezun olan öğrencilerin yüzde 40'ı 2019 DGS'de başarı göstererek çeşitli üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş gerçekleştirdi. Türkiye genelinde DGS'yi kazanarak geçiş yapma oranı ise yüzde 25-27 seviyelerinde kaldı.Elde edilen başarının önemine dikkat çeken ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, "DGS ile çeşitli üniversitelerin lisans programlarına yerleşen mezunlarımızı tebrik ediyorum, yeni eğitim öğretim hayatlarında başarılar dilerim" dedi.