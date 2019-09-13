İşsizliğe savaş açtılar

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da Mesleki Eğitim Merkezleri işsizliğe karşı savaş başlattı. İl genelindeki 13 merkeze çıraklar büyük ilgi gösterdi. Gençler, çırak olarak girdikleri okuldan sırasıyla kafalık ve daha sonrasında ustalığa kadar yükseliyor. Bu sayede istihdama katkı sağlanıp işsizliğin önüne geçiliyor.Daha önce 'Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Mesleki Eğitim Merkezleri, 2016 yılında çıkartılan kanunla Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlandı. Zorunlu eğitim kapsamına alınan eğitim merkezleri bu değişimle birlikte büyük bir gelişim gerçekleştirdi. 142 meslek dalında eğitim veren merkezlerde başlayan öğrenciler çırak olarak girdikleri merkezlerde haftada 1 gün teorik eğitim, 4 günü çırak olarak çalışıyor. Öğrencilere asgari ücretin 3/1'i oranında aylık ücret verilirken iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılıyor.Okul sonunda ustalık ve işyeri açma belgesi sahibi olan öğrencilere aynı zamanda lise diploması veriliyor. Antalya'daki 13 merkezde 2019'da mezun olan 3 bin 383 öğrenciye ustalık belgesi verildi. Merkezlerde bu yıl 2 bin 378 öğrenci çıraklık eğitimi görürken 4 bin 395 öğrenciye ise kalfalık belgesi verildi. Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Kumluca, Finike, Kaş, Demre, Korkuteli, Elmalı ve Akdeniz Sanayi içerisinde bulunan merkezler istihdama büyük katkı sağladı. Öğrencilerin mesleki anlamda eğitim gördükleri bin 146 işletme sahibi ise usta öğreticilik belgesi aldı.Okul bittikten sonra işyeri açmak isteyen ve ustalık belgesi alanlara da KOSGEB tarafından büyük destek veriliyor. KOSGEB, işyeri açmak isteyenlere 50-100 bin lira arasında hibe desteği sağlıyor, 7 yıl ödemeli 150 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği veriliyor. Ayrıca öğrenciler Avrupa'da geçerli olan 'EURO Pass' belgesi sahibi oluyor.ANTALYA'NIN en büyük mesleki eğitim merkezi olan Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nebi Arslan, merkezler sayesinde istihdama büyük katkı sağlandığını söyledi. Bu sistem sayesinde çocuk işçiliğinin önüne geçildiğini belirten Arslan, "Aynı zamanda kaçak işçilikte önleniyor. Merkezlere taleplere bakıldığında Antalya Türkiye genelinde üst sıralarda yer alıyor" dedi. Öğrencilerin genellikle motorlu araçlar teknolojisi, güzellik ve saç bakımı, makine teknolojikleri, metal teknolojileri ve yiyecek içecek gibi branşlara ilgi gösterdiğini anlatan Arslan, "Sadece Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 2017 yılından itibaren toplamda 3 bin 516 kalfalık belgesi, 2 bin 536 ustalık belgesi ve 866 usta öğreticilik belgesi verdik" diye konuştu.