Küçük kemancıdan 2 yılda 5 birincilik

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Antalya'da Konyaaltı Hurma Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Elif Eroğlu (12), Bulgaristan'da düzenlenen ve 15 ülkeden genç sanatçıların katıldığı Uluslararası 'Heirs Of Orpheus' Müzik Yarışması'nda yaş kategorisinde birinci oldu. 4 yıldır keman eğitimi alan ve son 2 yılda 5 birincilik kazanan, onlarca konser ve resital veren Elif Eroğlu, ailesinin ve okulunun gururu oldu.Elif Eroğlu'nun birincilik kazandığı Bulgaristan'daki yarışmanın jüri başkanı Prof. Dr. Tamara Poddubnaya, "Elif çok iyi bir tekniğe sahip, akıcı ve müzikal. Sahnede ne yaptığını çok iyi biliyor, çok planlı ve düzenli" dedi. Elif Eroğlu, son olarak yaklaşık altı ay önce de İtalya'da Concorso International Per Giovani Musicisti Citta Di Barletta yarışmasında da kemanda birinci olmuştu.Yaz boyunca tatil yaparken çalışmayı ihmal etmediğini belirten Elif Eroğlu, "Günde en az 4 saat çalışarak, yoğun bir tempoyla yarışmaya hazırlandım. Keman çalışmak da benim için bir tatil gibi geliyor" dedi. Yaşıtlarına mesaj veren Elif, mutlaka bir spor veya enstrümana başlamalarını tavsiye etti. Bu yaz girdiği konservatuvar sınavını kazanan Elif Eroğlu yarı zamanlı olarak Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı'nda eğitim almaya başlayacak.