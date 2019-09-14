‘Anahtar kelime sabır’

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Kayserispor maçı öncesi değerlendirmede bulundu. Milli arayı Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçı ile değerlendirdiklerini vurgulayan Korkmaz, maça fiziksel ve taktiksel olarak hazır olduklarını söyledi. Korkmaz, "Bu sene takım oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Yeni gelen transferlerle daha iyi bir oyun izleteceğiz. Bunu 3 maçta gördük. Hücumda farklı oyuncu alternatiflerimiz var. Rakibe göre bu alternatifleri kullanacağız" ifadelerini kullandı.

OYUNUN TEK HAKİMİ BİZ OLACAĞIZ

Korkmaz, Kayserispor maçı ile ilgili olarak da, "Bu hafta agresif ve tek blok halinde oynayan bir rakibe karşı sabırlı bir oyun ortaya koyacağız. Oyunun ve skorun hakimi olmak, taraftarımızın desteğiyle gülen taraf olmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Harun ve ile Doğukan'ın sakatlıklarına üzüldüğünü belirten Korkmaz, Amilton ile Doğukan'ın da bu haftaki karşılaşmada forma giyemeyeceğini söyledi. Yekta'nın bireysel antrenmanlarla çalışmalara devam ettiğini belirten Korkmaz, "Yekta da 2 haftaya kadar takımla çalışmaya başlayabilir" diye konuştu.

HEDEF TAKIMA GENÇ İSİMLER KAZANDIRMAK

Takımın bu sezonki hedef ile ilgili sorulan soruya da yanıt veren Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Antalyaspor'un hedeflerine ulaşabilmesi için genç oyuncuların oynayarak tecrübe kazanması ve sürekli forma giymeleri çok önemli. Bu sene Bünyamin çıkış yaptı. Kendisini ligde oynatmayı düşünüyorum. Bizim hedefimiz her maçı kazanmak. Kazandığımız maçlar bizi nereye götürür, göreceğiz. Benim asıl hedefim, önümüzdeki 2-3 yıl içinde A takım kadromuzda alt yapımızdan yetişen en az 5-6 oyuncunun ilk 11'de forma giyebilmesi."