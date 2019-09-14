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Beyaz altında ilk hasat yapıldı

Giriş Tarihi: 14.9.2019
Beyaz altında ilk hasat yapıldı

ANTALYA'DA sezonun ilk pamuk hasadı yapıldı. İlk hasadı Serik Sarıobalı Köyü'nden Osman Şirin yaptı. Şirin, arazi şartları nedeniyle makine yerine elle toplattığı bir ton pamuğu Antalya Pamuk ve Neranciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) tesislerine teslim etti. Sezonun ilk pamuk alımını yapan ANTBİRLİK de Osman Şirin'e sembolik olarak bin TL ödül verdi.

HASAT AY SONU BAŞLAYACAK
Nisan ayının ilk haftalarında ekimini gerçekleştirdikleri pamuğun hasat döneminin bu ay sonunda başlayacağına dikkat çeken ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, "Pamuk çiftçimizin vazgeçilmezi. İnşallah fiyatlar bu yıl çiftçimizi mutlu eder" dedi.

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Beyaz altında ilk hasat yapıldı
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