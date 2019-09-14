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ceza arttı

Giriş Tarihi: 14.9.2019
Cinayette ceza arttı
BURDUR'DA, restoran sahibi Zeynel Karakurt'un (47) öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Arif Şahin ve Mustafa Yarlığan'a verilen 40'ar yıl hapis cezası, yapılan itiraz üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanıklara ağırlaştırılmış ömür boyu ve 16'şar yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık G.A. ise beraat etti. Arif Şahin, "Kendime yönelik saldırı üzerine silah kullandım" diyerek suçlamayı reddederken, Mustafa Yarlığan ise "Ben olayda Arif'i engellemeye çalıştım. Kimseyi öldürmedim" diyerek kendisini savundu. Mahkeme heyeti, cezalarda indirim de yapmadı.
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Cinayette ceza arttı
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