Genç hayatlar zehirleniyor

ANTALYA'DA, 'uyuşturucu kullandım, bana yardım et' diye çağırdığı arkadaşının yanından kaçıp, girdiği 3 katlı binanın çatısından atlayarak ağır yaralanan üniversite öğrencisi Berkhan B. (19), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay 9 Eylül'de Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde yaşanmıştı.

KAPILARI YUMRUKLADI

Önce arkadaşı K.B.'yi arayarak kendisine destek olmasını isteyen Berkhan B. aynı mahalledeki başka üç katlı bir binaya gitti. Çatıya çıkıp atlamadan önce tek tek daire kapılarını yumrukladı. 2'nci kattaki dairede oturan kadının kapıyı açması üzerine, "Abla uyuşturucu kullandım" dedi. Korkan kadın kapıyı kapatarak, durumu polise bildirdi. Binanın çatısına çıkıp atlayan genç, bahçe duvarındaki demir çitin üzerine düştü.