Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Genç hayatlar zehirleniyor

Genç hayatlar zehirleniyor

kullandım, yardım et’ diye çağırdığı arkadaşının yanından kaçıp, çatıdan atlayarak yaralanan B. (19) 3 gün sonra öldü

Giriş Tarihi: 14.9.2019
Genç hayatlar zehirleniyor

ANTALYA'DA, 'uyuşturucu kullandım, bana yardım et' diye çağırdığı arkadaşının yanından kaçıp, girdiği 3 katlı binanın çatısından atlayarak ağır yaralanan üniversite öğrencisi Berkhan B. (19), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay 9 Eylül'de Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde yaşanmıştı.

KAPILARI YUMRUKLADI
Önce arkadaşı K.B.'yi arayarak kendisine destek olmasını isteyen Berkhan B. aynı mahalledeki başka üç katlı bir binaya gitti. Çatıya çıkıp atlamadan önce tek tek daire kapılarını yumrukladı. 2'nci kattaki dairede oturan kadının kapıyı açması üzerine, "Abla uyuşturucu kullandım" dedi. Korkan kadın kapıyı kapatarak, durumu polise bildirdi. Binanın çatısına çıkıp atlayan genç, bahçe duvarındaki demir çitin üzerine düştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç hayatlar zehirleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN