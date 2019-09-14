Eğitime hayırsever katkısı

ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Zeynep-Mustafa Kemer Ortaokulu ile Cumhuriyet Gülhizar Osman Sarıca Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun katılımı ile açıldı. İki okulun da açılış kurdelesi dualarla kesildi. Hayırseverlerin eğitime katkısında Türkiye birincisi olan Antalya'da son 15 yılda inşa edilen 462 okulun 222'si hayırseverler tarafından yaptırıldı.

ÖĞRENCİ 21 BİN ARTTI

Antalya'da öğrenci sayısının 1 yılda 21 bin arttığını vurgulayan Vali Karaloğlu, "Antalya ülkemizin en büyük metropollerin bir tanesi, ülkeyi geleceğe taşıyacak şehirlerden bir tanesi. Antalya'da alt yapıda üst yapıda her türlü yatırımımız eksiksiz devam ediyor. Devletimizin gücünün yetmediği yerde, vatandaşımız, hayırseverimiz meselesine sahip çıkıyor" dedi. Hayırseverlere plaket takdim eden Karaloğlu, sınıfları gezerek öğrencilere kitap hediye etti.

HAYIRDA YARIŞMALIYIZ

Hayırsever Mustafa Kemer, "Böylesi bir eseri ilçeye kazandırdığımız için çok mutluyum. İnşallah eğitime olan desteğimiz devam edecek" dedi. Hayırsever Osman Sarıca ise, "Bize Allah verdi, biz de devletimize elimizden geleni yapıyoruz. Hayırda birbirimizle yarışmalıyız" dedi