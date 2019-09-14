Tüm Isparta’yı keşfedecekler

ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri, doğaseverlerin gözdesi Kovada, Yazılı Kanyon, Eğirdir, Kızıldağ başta olmak üzere Isparta'nın uygarlık eserlerini ve kültürel değerlerini keşfetmeye hazırlanıyor.

SEZON BAŞLIYOR

Isparta'nın doğal ve kültürel varlıklarını tanıtmak, koruma ve farkındalık oluşturmak gayesiyle hayata geçirilen 'Keşif Isparta Projesi'nin 4'üncü sezonu başlıyor. Üniversite öğrencilerine açık ve ücretsiz gezi programı için kayıtlar 27 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bu dönemdeki rotalar ise şöyle belirlendi: Kovada Milli Parkı, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Atabey Ertokuş Bey Medresesi, Eğirdir, Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı, Ağlasun Sagalassos Antik Kenti, Aksu Zindan Mağarası, Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kenti.