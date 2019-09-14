Yüzde 20 zam şoku

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu (ASAT) Genel Müdürlüğü Genel Kurulu'ndan zam kararı çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında genel kurul toplantısında CHP Grubu, suya yüzde 20 oranında su yapılmasına yönelik teklif sundu. Teklif, AK Parti ve MHP'nin karşı oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Seçim öncesi 5 bin litreye kadar ücretsiz su kullanımı müjdelenen Antalyalılar, bir anda zam şoku yaşadı.

EN PAHALISI OLDU

AK Parti grup sözcüsü Ali Çetin, CHP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın döneminde de suya yüksek oranda zamlar yapıldığını, ardından AK Partili Menderes Türel döneminde suyun yeniden ucuzlatıldığını hatırlattı. Çetin, "En ucuz suyu Antalya içerken şimdi en pahalı su içer duruma geçeceğiz. Yüksek zam yapan bir başkan konumuna düştünüz" dedi.

ALACAKLARI TAHSİL EDİN

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise ASAT'ın 351 milyon alacağı olduğuna dikkat çekti. Bu alacakların toplanması durumunda zamma gerek kalmayacağını ifade eden Tütüncü, "Zamla belediye her yıl 15 milyon liralık katkı sağlayacak. Bu parayı zamda değil, 351 milyonluk alacak içinde aramalısınız" diye konuştu.

ELEŞTİRİLERİ YANITLADI

Eleştirilere yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise önceki dönem yapılması gereken zamların seçimler nedeniyle ertelendiğini iddia etti. Böcek, "İlgili bürokratlar yüzde 35 oranında zam yapılmazsa ASAT'ın ayakta duramayacağını söyledi. Bu fiyatları her yönüyle masaya yatırdık. Mevcut borçlardan dolayı zam yapıyoruz. Biz doğruları yapmaya devam ediyoruz. Suları olmayan köyler var. Köyler mahalleye dönüştü. Suya siyasi yaklaşmayın" diye konuştu.

YATIRIMLAR İÇİN

CHP Grup Sözcüsü Deniz Filiz ise mevcut yatırımların sürmesi için zorunlu bir düzenleme yapmak zorunda olduklarını iddia etti. Filiz, "Bu sadece bize özgü değil, birçok ilde yüzde 25 dolayında zamlar uygulandı. Bu güncelleme yapılmak zorundaydı. Susuz köylere ulaşmak bu düzenleme şart" şeklinde konuştu.



2019'DA ZAM BEKLENMİYORDU

SEÇİM öncesi son ASAT genel kurul toplantısında, Menderes Türel 2019'da su tarifesinde artışa gidilmeyeceğini açıklamıştı. Türel o toplantıda 2004'te göreve geldiklerinde Antalya'nın su tarifesini en pahalı kullanan şehri olduğunu belirterek, "Göreve gelir gelmez yüzde 30 indirim yapmıştık. 2009'da Antalya'yı suyu en ucuz kullanan il olarak teslim etmiştik. 5 sene sonra göreve geldiğimizde yine en pahalı kullanan illerden bir tanesi olarak bulduk" dedi.



ÜCRETSİZ SU VAADİ SADECE ÖĞRENCİLERE UYGULANDI

SEÇİM öncesi AK Parti'li Menderes Türel'in başlattığı '5 bin litreye kadar ücretsiz su' projesi seçimin ardından CHP'li Muhittin Böcek tarafından durdurulmuştu. CHP'li yönetim suya yüzde 20 zam yaparken, ücretsiz su vaadini sadece öğrenci evlerini kapsayacak şekilde uygulamaya soktu. Menderes Türel, ücretsiz su vaadini, güneş enerjisi santralleri ile ASAT'ın enerji giderlerini düşürerek hayata geçireceğini açıklamıştı.