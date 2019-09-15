Corendon Airlines kış sezonuna hazır

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CORENDON Airlines, Almanya'da faaliyet gösteren Türk ve Alman seyahat acentelerini Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer'in ev sahipliğinde gerçekleşen iki özel davette ağırladı. Friedrichshafen ve Nürnberg'de ayrı ayrı düzenlenen akşam yemeklerinde seyahat acenteleriyle bir araya gelen Karaer, havayolunun 2020 yaz sezonunda hizmete girecek yeni uçuş rotalarını ve hedeflerini de aktardı.Corendon Airlines yöneticilerinin de hazır bulunduğu davetlerde konuşan Yıldıray Karaer, "Almanya'daki 6'ncı yılımızı kutlarken yeni başarılara emin adımlarla yürüyoruz. 2019/20 kış ve 2020 yaz sezonlarında Friedrichshafen'den Antalya, Heraklion (Girit), Rodos ve Hurghada'ya uçacağız. Nürnberg'de ise 28 Eylül 2019'da 1 uçağımızı base ederek kış operasyonlarına başlayacağız. Sezon boyunca Nürnberg'den Antalya, Kanarya Adaları, Hurgha- da gibi 3 tane 'kış güneşi' destinasyonu uçuşu planladık. Güneşi özleyen tatilcileri yaz ve kış sezonu boyunca tatil bölgelerine ulaştıracağız" dedi. Organizasyonda Hollanda'da doğan Türk kökenli ödüllü caz sanatçısı Karsu da sahne alarak Türkiye'nin tanıtımına önemli katkıda bulundu.