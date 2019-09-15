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Hintlileri çok sevdik

Giriş Tarihi: 15.9.2019
Hintlileri çok sevdik
ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'yı makamında ağırladı. Vali karaloğlu, iki ülke arasında turizmin giderek gelişme gösterdiğini belirterek, "Bize gelen turist sayısı 250 bin, geride daha 1 milyar 300 milyon Hintli var, biz hepsine talibiz" dedi. İki ülke arasındaki siyasi, politik ilişkilerin her geçen gün arttığını belirten Karaloğlu, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 9 milyar dolar civarında ama bunun büyük çoğunluğu Türkiye'nin Hindistan'a bağlı bir dış ticaret hacmi var" diye konuştu. Turizm ilişkileri açısından geçen sene bir sıçramanın söz konusu olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Bu sene de Hintli turist sayısında bir artış olduğunu görüyoruz ama bize gelen turist sayısı 250 bin. Geride daha 1 milyar 300 milyon Hintli var, biz hepsine talibiz" dedi.
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Hintlileri çok sevdik
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