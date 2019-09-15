İş dünyası umutlu

BUGÜN NELER OLDU

MERKEZ Bankası Para Politikası Kurulunun, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19.75'ten yüzde 16.50'ye çekmesi iş çevrelerince memnuniyetle karşılandı.Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, gerek iç talep ve enflasyon gerekse dünyadaki ekonomik trendin Merkez Bankasına faizlerde büyük bir indirim imkanı sağladığını söyledi. Çetin, Merkez Bankası ve bankaların faiz indirim çabalarını bu bakımdan son derece önemsediklerini anlattı. Merkez Bankası açıklamasında turizmdeki güçlü seyrin ekonomiye, özellikle cari açığın kapanmasına atıf yapılmasından ayrıca memnuniyet duyduklarını aktaran Çetin, "Bundan sonraki süreçte enflasyona, Türk lirasına güvene, ülke risk primi kredi temerrüt takasının düşmesine, banka sisteminin finansman gücüne daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Halkımızın döviz mevduatı yerine uzun vadeli Türk lirası mevduatına teşvik edecek adımların atılması ihtiyacı da öne çıkıyor. Faiz indirimi başta konut sektörü olmak üzere piyasaya olumlu yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, faiz indirimi kararını iş dünyası olarak olumlu karşıladıklarını söyledi. Faizlerdeki düşüşün yatırımın önündeki engelleri kaldıracağını vurgulayan Çandır, iş dünyası olarak gelecek dönemde yeni indirimler beklediklerini ifade etti. Faizle birlikte enflasyon oranlarının da yıl sonuna kadar düşmesini beklediklerine değinen Çandır, "Faiz indirimi oranı piyasanın beklediği düzeyde gerçekleşti. Umuyoruz ki faizlerle birlikte enflasyon da düşer ve üretim çarkları daha hızlı dönüp, istihdam yönünden olumlu gelişmeler yaşanır" diye konuştu.Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Antalya Şubesi Başkanı Boğaçhan Göksu da faiz indiriminin piyasayı hareketlendireceğine inandıklarını vurguladı. Kendilerini memnun eden bir başka konunun ise dolar ve avroda yaşanan gerileme olduğunu belirten Göksu, "Döviz ve faizlerdeki gerilemenin ardından ciddi yatırımlar olacaktır" dedi.