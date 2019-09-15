‘Kasnak meşesi’ dağcılara açılsın

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ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir ilçesini ziyaret etti. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İl Genel Meclisi üyeleri, Milli Parklar yetkililerinin eşlik ettiği Vali Seymenoğlu, ilk olarak tekneyle Eğirdir Gölü'ne açılarak göl kenarında bulunan Göktaş köyüne gitti. Seymenoğlu Yukarı Gökdere köyü sınırları içindeki 1300 hektar alana yayılan kasnak meşesi ormanında inceleme yaptı ve bölgenin 1987 yılında Tabiat Koruma Alanı ilan edildiğini söyledi. Girişin yasak olduğu ve sadece bilimsel araştırmalar için özel izinle giriş yapılabilen ormanda boyu 30 metreyi aşan 650 yıllık kasnak meşeleri bulunduğunu belirten Yukarı Gökdere Köyü Muhtarı Ahmet Sarı atalarından miras kalan bu doğal güzelliği korumaya devam edeceklerini belirterek bölgenin dağcılara açılmasını istedi.