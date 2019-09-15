Masal gibi tedavi

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Antalya'da 2 yıl önce kurulan ve Türkiye'ye 'Çocuk Dostu Hastane' olarak örnek gösterilen Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, çocukların korkulu rüyası olan diş çekimi ve tedavisi masal dünyası ile ortadan kaldırdı. Kepez ilçesindeki Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Çocuk Diş Hekimliği Pedodonti bölümünde duvarlar çizgi film ve masal kahramanlarıyla süslendi. Hastaneye gelen çocuklar uzandıkları dişçi koltuğundaki ekranda istedikleri çizgi filmleri izlerken tedavileri yapılıyor. Korkuyla hastane giren çocuklar tedavinin ardından gülerek çıkıyor. Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Çocuk Diş Hekimliği Pedodonti bölümünü günde ortalama 150 çocuğun muayene geldiği bildirildi. Tedavi sırası bekleyen çocukların sıkılmaması için her şey düşünüldü. Çocuklar hastane koridorundaki oyun alanında vakit geçiren aileleri de mutlu oluyor. Diş Hekimi Hande Yalçın Erman, çocukların ilk başta tedirgin olduğunu fakat çizgi film ve oyuncakları görünce yüzlerinin güldüğünü söyledi. Böylelikle kendi işlerinin de kolaylaştığını belirten Erman, dişler üzerinde çok daha rahat işlem yaptıklarını belirtti.Erman, "Dişçiler çocuklar için korkutucu gibi geliyor. Kliniklerimizi masal kahramanları ile renkli hale getirilince bu sorun ortadan kalktı ve eğlenceli bir ortam oluştu. Çocukların korkmadan gelebileceği bir hastane olduk" dedi. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki hastanelere örnek gösterilen hastanede muayene ve tedavi bittikten sonra çocuklara diş macunu, diş fırçası ve boyama kitabı gibi hediyeler veriliyor.