Robotik eğitim

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Kepez Belediyesi'nin Esentepe Mahallesi'ndeki Amir Ateş Semt Konağı'nda açtığı 'Robotik Kodlama Merkezi', çocuklara robot, yazılım ve makine tasarımı yapmayı öğretiyor. Robotik Kodlama Merkezi'ndeki eğitimlere katılan 2 bin 500 öğrenciden bir çoğunun yurtiçi ve yurt dışında gerçekleştirilen çeşitli proje ve okul yarışmalarında da başarı elde ettiği bildirildi. Kepez'in çocuklarına teknolojinin kapılarını sonuna kadar açan merkez, aynı zamanda da akademik hayatlarına da yön veriyor.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çocuk ve gençlere yaptıkları yatırımlarla onlara farklı bir ufuk çizmeyi hedeflediklerini söyledi. Tütüncü, "Biz Kepez'de farklı bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Çocuklarımızın geleceğe hazırlanırken teknolojinin sunduğu yeniliklerden de yararlanmasını istiyoruz. İşte bunun için Kepez'in dört bir yanındaki okullarımıza bilişim sınıfı kurduk. Çocuklarımız bilişim sınıflarında verilen kodlama eğitimleri ile kazanılan bilgileri Robotik Kodlama Merkezimizde pratiğe dökerek, geliştiriyorlar. En büyük hedefimiz gelişen teknolojinin hızına çocuklarımızı yetiştirebilmek" dedi.Robotik Kodlama Merkezi'nde çocuklar, atölyede bulunan materyallerle yazılımı birleştiriyor, uygulamalar yapabiliyor.Bunun için programlama bilgisine ihtiyaç duyan öğrenciler, günümüzde birçok teknoloji merkezlerinin kullandığı yazılım dillerini öğrenerek birçok makine ve robot tasarımları geliştiriyor. Aldıkları yazılım bilgisi ile birçok uygulama, oyun ve sistemler geliştiren çocuklar, kodlama yaparken hem eğleniyor, hem de programlama mühendisliğinin temeli olan algoritma geliştirmeyi de öğreniyorlar.