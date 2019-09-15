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Spor ayağa kaldırdı

Beyin felci rahatsızlığı bulunan , içine kapanık yaşadığı hayatını sporla renklendirdi. Kısa zamanda golf, , satranç gibi sporlarla ilgilenen Tosun’un hayali satrançta Türkiye Şampiyonası’na katılmak...

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2019
Spor ayağa kaldırdı
Antalya'da beyin felci olan 16 yaşındaki Doğan Tosun'un hayatını spor değiştirdi. İçine kapanık olan ve dengede durmakta zorluk çeken Tosun, ailesinin isteğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde spor yapmaya başladı. Golf, basketbol, crossfit ve hemsball gibi branşlarda eğitim alan Tosun'un gelişimi sevinç yarattı.

EN AKTİF ÖĞRENCİ
Spor sayesinde denge sorununu çözüp tek başına yürümeye başlayan Tosun, artık basketbol oynayabiliyor ve birçok spor branşında faaliyet gösteriyor. Hemen her gün spor yapmaya gelen Doğan Tosun, Özgecan Aslan Spor Kulübü'nün aktif öğrencisi olmayı da başardı. Liseye başlayan Tosun, sporla birlikte motive oluyor.

SOSYAL YAŞAMI GELİŞTİ
Golf Antrenörü ve Spor Kulübü Sorumlusu Mehmet Avcı, Doğan Tosun'un ilk geldiği gün ile şimdiki hali arasında büyük fark olduğunu söyledi. Öğrencisinin kondisyonun gün geçtikçe arttığını belirten Avcı, "Tek başına golf topunu deliklere sokabiliyor. Doğan artık daha sosyal bir hayata büründü. Arkadaşlar edinerek daha çok iletişim kurmaya başladı" ifadelerini kullandı.

HEDEFLERİNİ BELİRLEDİ
Hastalığı sebebiyle çabuk yorulduğunu belirten Tosun, spor ile daha az yorulduğunu ifade etti. Gençlik merkezine başladıktan sonra toplu branşların yanı sıra satranç oynamaya başlayan genç Doğan Tosun, bu alanda da gayet iddialı. Yeni öğrenmeye başladığı golf sporunu çok sevdiğini belirten genç sporcu, ileride golf sporcusu ve iyi bir santranç oyuncusu olmak istediğini ifade etti. Doğan Tosun'un en büyük idealleri ise satrançta Türkiye şampiyonasına katılmak ve bilgisayar mühendisi olmak.

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