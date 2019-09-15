Spor ayağa kaldırdı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da beyin felci olan 16 yaşındaki Doğan Tosun'un hayatını spor değiştirdi. İGolf, basketbol, crossfit ve hemsball gibi branşlarda eğitim alan Tosun'un gelişimi sevinç yarattı.Spor sayesinde denge sorununu çözüp tek başına yürümeye başlayan Tosun, artık basketbol oynayabiliyor ve birçok spor branşında faaliyet gösteriyor. Hemen her gün spor yapmaya gelen Doğan Tosun, Özgecan Aslan Spor Kulübü'nün aktif öğrencisi olmayı da başardı.Doğan Tosun'unilk geldiği gün ile şimdiki haliarasında büyük fark olduğunu söyledi.Öğrencisinin kondisyonun güngeçtikçe arttığını belirten Avcı,ifadelerini kullandı.Hastalığı sebebiyle çabuk yorulduğunu belirten Tosun, spor ile daha az yorulduğunu ifade etti. Gençlik merkezine başladıktan sonra toplu branşların yanı sıra satranç oynamaya başlayan genç Doğan Tosun, bu alanda da gayet iddialı.Doğan Tosun'un en büyük idealleri ise satrançta Türkiye şampiyonasına katılmak ve bilgisayar mühendisi olmak.