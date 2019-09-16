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Bağımlılığa sağ kroşe

Özbekistanlı Shakhram Giyasov, Hafifi Sıklet Dünya Boks Şampiyonu olarak ’nda boks gösterisi düzenleyip madde bağımlılığına dikkat çekti

Giriş Tarihi: 16.9.2019
Bağımlılığa sağ kroşe
HAFİF sıklet dünya boks şampiyonu Özbekistanlı Shakhram Giyasov, Antalya'da Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda boks gösterisi düzenledi. Giyasov gösteriyi, gençlerin uyuşturucu ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durması için farkındalık oluşturmak adına düzenlediğini söyledi. Gösteriye Antalya'da yaşayan Özbek vatandaşları ve çok sayıda genç boksör katıldı. Etkinlikte DJ Bendeniz Tekin, katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı.

GÖSTERİ MAÇI YAPTI
Spora ve boksa gönül vermiş gençlerin yanında olduğunu söyleyen Giyasov, "Antalya'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Gençlerimizin sağlıklı olması bizler için çok önemli. Gençlerin bir hedefi ve amacı olmalı. Bu amaç uğruna çalışmaları lazım. Başarılı olmak için kendine inanmak lazım" dedi. Katılımcılara boks gösterisi sergileyen Giyasov, ringe çıkmak isteyen gençlerle gösteri maçı yaptı.
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Bağımlılığa sağ kroşe
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