Bağımlılığa sağ kroşe

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HAFİF sıklet dünya boks şampiyonu Özbekistanlı Shakhram Giyasov, Antalya'da Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda boks gösterisi düzenledi.Gösteriye Antalya'da yaşayan Özbek vatandaşları ve çok sayıda genç boksör katıldı. Etkinlikte DJ Bendeniz Tekin, katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı.Spora ve boksa gönül vermiş gençlerin yanında olduğunu söyleyen Giyasov, "Antalya'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Gençlerimizin sağlıklı olması bizler için çok önemli. Gençlerin bir hedefi ve amacı olmalı. Bu amaç uğruna çalışmaları lazım. Başarılı olmak için kendine inanmak lazım" dedi. Katılımcılara boks gösterisi sergileyen