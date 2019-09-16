Diyalizden nikaha

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde aşkın engel tanımayacağının son örneği diyaliz hastaları Sedat İlgin ve Emine Okçu oldu. Özel bir diyaliz merkezinde tanışan çift, üyesi oldukları Türkiye Sakatlar Derneği Fethiye Şubesi'nde evlendi. Hastalıkları mutluluklarına engel olmayan çifti yakınları ve arkadaşları yalnız bırakmadı.Meşale, volkanlar ve müzik eşliğinde salona gelen emekli Sedat İlgin ve ev kadını Emine Okçu, hayatlarını birleştiren imzayı attıktan sonra sahneye çıkarak dans etti.Hareketli şarkılar eşliğinde arkadaşları ile dans ederek mutluluklarını kutlayan Emine Okçu, "Hayat çok kısa. Mutluluğa, aşka engel yok" dedi. Türkiye Sakatlar Derneği Fethiye Şube Başkanı Aydoğan Arslanca da çifte mutluluklar diledi.