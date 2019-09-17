5 antik bitkiye koruma kalkanı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da bulunan ve her yıl milyonlarca turist ağırlayan 5 antik kent, 5 endemik bitkiye de yaşam alanı oluşturuyor. Avrupa Birliği (AB) fonuyla desteklenen bir proje kapsamında 5 antik kentteki endemik bitkiler ve yine antik kentlerde bulunan arkeolojik kalıntılardaki kabartmalar koruma altına alınacak.Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği'nin (ANTOK) yürüttüğü, proje kapsamında Phaselis antik kentinde yetişen 'burçak', Perge'nin 'hava civası', Side'nin 'canavar otu', Aspendos'un 'orkidesi' ve Termessos'un 'çiğdemi', dünyada yayılış gösterdiği tek alanlar olan bu antik kentlerde koruma altına alınacak. Avrupa Birliği fonuyla desteklenen Projeye Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya İl Müdürlüğü de destek veriyor.ANTOK Başkanı Doç. Dr. Gökhan Deniz'in koordinatörlüğünü yaptığı proje, 15 ay devam edecek. Gökhan Deniz, arkeolojik kalıntılarda bazılarının kabartmalar şeklinde yer aldığı bu bitki türlerinin de en az 2 bin yıldır bu alanlarda boy gösterdiğini söyledi. Gökhan Deniz, Antalya'da 800 endemik türün 250'sinin dünyada sadece Antalya'da yetiştiğinin altını çizerek, 5 antik çiçekle birlikte 80 türün kritik yok olma tehlikesi altında olduğunu duyurdu.