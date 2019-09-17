Kirli ilişkiler çarkı

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Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik 1 Temmuz'da düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda tutuklanan Başkan Mehmet Ali Alkan, cezaevinden avukatı aracılığı ile açıklama yaptı. SABAH Akdeniz'de 'Başkanın Sarı Serveti' başlığı ile yayınlanan haberin iftira olduğunu ileri süren Alkan'ı hakkında hazırlanan 2 bin 400 sayfalık iddianame ve dava dosyası yalanladı. Dosyada yer alan ve bir süre polisin teknik ve fiziki takibine takılan Alkan'ın yaptığı telefon görüşmeleri rüşvet pazarlığındaki kirli ilişkileri ortaya çıkardı.SABAH Akdeniz'in ulaştığı mahkeme dosyasındaki tape (dinleme) kayıtları tutuklu Başkan Mehmet Ali Alkan'ın iftira dediği bir çok olayın gerçekliliğini ortaya çıkarması dikkat çekti. Poliste ve savcılıkta verdiği ifadelerde FETÖ taktiği uygulayan Alkan, teknik takibe takılan telefon görüşmelerini hatırlıyor ancak içeriklerini ya hatırlamıyor ya da inkar ediyor. Alkan'ın teknik takipte telefondan rüşvet çarkını ve olaylara adı karışanları poliste nasıl ifade vermeye yönlendirdiği de gözler önüne seriliyor.3'ü tutuklu, toplam 19 sanık hakkında hazırlanan ve 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Memur Suçları Savcısı, Oda Başkanı Mehmet Ali Alkan'ın 9 kez rüşvet alıp vermekle suçlayıp 25 yıldan 50 yıla kadar hapis ile yargılanmasını talep etti. Hasan Uysal ve İsmail Demir'in de tutuklu olduğu davanın ilk duruşması 25 Ekim'de yapılacak. Daha önce tescilli 16 araca sahip olan Başkan Alkan'ın şuanda üzerine kayıtlı bir araç bulunması ailesi üzerinden çeşitli tarihlerde toplam 26 farklı ticari taksi ve otomobil tescillerinin yapılması dikkat çekmişti. Dava dosyasında Alkan ve ailesinin yanı sıra Oda Genel Sekreteri Şeref Tezcan, Oda Başkan Vekili Muammer Eski ile oda görevlisi Musa Uzun ve İsmail Demir, durak başkanı Hasan Uysal'ın da kendileri ve yakınları üzerine çok sayıda ticari taksileri olduğuna dava dosyasında ayrıntıları ile yer aldı.Özellikle Alkan'ın ticari duraksız taksilerin Yenigün taksi durağına yönlendirmesine ilişkin durak başkanı Musa Uzun, Şeref Tezcan, İsmail Demir ve şoförü Ali Toy'un tapeleri akıllara durgunluk veren rüşvet çarkını anlatmaya yetti. Alkan'ın Antalya'da çok sayıda taksisinin bulunduğu, ticari taksilerin tescil kayıtlarını gerçek sahibini gizlemek amacı ile yakın çevresindeki insanların üzerine yaptırdığı da savcının iddiaları arasında yer aldı. Ayrıca taksilerin takibinin Alkan'ın makam şoförlüğünü yapan Ali Toy'un yaptığı, birçok araca vekalet eden Toy'un gelirleri toplaması da ayrıntıları ile dava dosyasında yer buldu.TUTUKLU: Mehmet Ali Alkan, İsmail Demir, Hasan Uysal TUTUKSUZ: Şeref Tezcan, İsmail Kurt, Muammer Eski, Musa Uzun, Sıla Uysal, mert Uysal, Şerife Uysal, Ali Çivik, Arif Afşin, Ekrem Türkyılmaz, Gürhan Aydın, Hüseyin Yeşil, Murat Yılmaz, Süleyman Çivik, Volkan Doğan, Yaşar Akkoyun.HAKKINDA rüşvet alıp verme davası devam eden ve cezaevinde tutuklu bulanan Mehmet Ali Alkan, 6 Ekim'de yapılacak Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın olağanüstü genel kurulu için başkanlığa tekrar aday oldu. Tutuklu Alkan'ın adaylık çalışmalarını eşi Ayşe Alkan yürütüyor. 'Adalet için şimdi Birlik zamanı' sloganı ile yola çıkan cezaevindeki Alkan adına görüşmeleri yapanların iddianamede isimleri olan şüpheliler olması da göze çarpıyor.ŞEREF : EfendimMEHMET ALİ: AloŞEREF : EfenimMEHMET ALİ: Şeref orada eksik bir şey yapmak istemem. Çünkü tırtırlı bi şey.Şikayet ediyorlar sağa sola… ŞEREF: Tamam işte dilekçeleri alsın gelsin Hasan abi bugün. Sen pazartesi burdasın nasılsa.MEHMET ALİ: Oradayım oradayım O..Ona göre bakayım yazalım yazarız göndeririz.Orda bak zırt pırt şikayet edip duruyorlar peşimizdeler. Ben uğraşamam bak kafamı ağrıtamam.ŞEREF: Tamam başkanım tamam.---------VELİ: Abi şimdi biz bu parksentır Murattan plakaya aldık 4061MEHMET ALİ: Heee VELİ: 3 ay oldu VELİ: Şimdi bizi polis aradı.MEHMET ALİ: Heee VELİ: … Reklam KOM'mu neydi. Polisin şeni bilmiyom. Asayişten arıyoruz dedi beni. Arkadaş bunu yurt dışında yaşayan bi arkadaşın adına aldım yani plaka o arkadaşa ait. Yani bunun aslı astarı …. Bu araç daha önce Yenigün'e girmiş çıkmış öyle bi durumları olmuş. Mahkemelik bi durumu varmış galiba bizi bağlayan bi durum varmı bunda başkanım.Yani kafamız biraz soru işaretleri doldu kaldı.MEHMET ALİ: Yok yok., Bu Yenigüncüler şikayet ettiydi. Bi arada onlar ozamanda Yenigüncüler şikayet ettirmiştir de onun içindir. Yani o plakaları araştırıyordur Asayiş normaldir.VELİ: Tamam abi bide sen sana şunu soriyim. Biz bu adamların parasını verdik.Yani bu adamların giriş parasını verdim yani. İmzaları toplanıp şimdi Şeref abiylede konuştum bunlarda her hangi bir sıkıntı yaşıcakmıyız biz yaşarmıyız yani.MEHMET ALİ: Pazartesi günü bi uğrada görüşeyim.-----VELİ ERSOY: Selamın aleyküm iyi günler başkanım.MEHMET ALİ: Sağol Veli VELİ: Abi bu polis …. Beni tekrar aradı.Asayiş Şubeye çağırıyor 4. Kata. Ben orada hani nesle paylaşayım dedim ona göre konuşayım dedim biz bunu şimdi durakta çalışıyo bu araba iki ay oldu.MEHMET ALİ: Hııı VELİ ERSOY: Durakta çalışıyo diyimmi daha henüz UKEMEYE imza atılmadı bi şey olmadı bana bana sorarlarsa ne diyim.MEHMET ALİ: Ben aldım de ya. Satıyorlardı aldım de yani şimdi o belki şöyledir….Sorduklarını bana da ona göre söylede benimde bilgim olsun.VELİ ERSOY: Tamam.