Kış okuluna kayıt zamanı

Yaz Spor Okulları'nı görkemli bir törenle kapatan Kepez Belediyesi, şimdi de Kış Spor Okulu'nu açıyor. Yaz döneminde 5 bin 435 çocuk ve gence 10 branşta spor eğitimi veren Kepez Belediyesi, Kış Spor Okulu'nun kapılarını açmaya hazırlanıyor.
İlçede 12 ay boyunca spor eğitimi veren Kepez Spor Okulu, kış eğitimleri için öğrenci kaydı almaya başladı. Futbol, yüzme, jimnastik, voleybol, tekvando, tenis, basketbol, su topu, güreş ve okçuluk dallarında kayıt almaya başlayan Kış Spor Okulu, binlerce çocuğa beş yıldızlı spor komplekslerinde eğitim imkanı sunacak. 73 BIN KIŞI EĞITILDI
Bugüne kadar 73 bin 800 öğrenciye spor eğitimi veren Kepez Spor Okulu, sadece kendi sınırları içerisinde değil, tüm Antalya'nın çocuk ve gençlerine de kapılarını aralıyor.
Spor Okulu'na ilk defa kayıt yaptıracaklardan kimlik fotokopisi (çocuk), kayıt esnasında doldurulacak kayıt formu isteniyor.
KAYITLAR YENİLENECEK
Yaz Spor Okulu'nda eğitim gören ve Kış Spor Okulu'na tekrar devam etmek isteyen öğrencilerin ise sadece kayıtlarını yenilemesi yeterli olacak. Yüzme ve su topu branşında kayıt yaptıracak öğrencilerin ise Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan idrar testinin ardından, kayıt formu doldurarak, kimlik fotokopisi ile müracaat etmeleri gerekiyor.