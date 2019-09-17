Kış okuluna kayıt zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Yaz Spor Okulları'nı görkemli bir törenle kapatan Kepez Belediyesi, şimdi de Kış Spor Okulu'nu açıyor.İlçede 12 ay boyunca spor eğitimi veren Kepez Spor Okulu, kış eğitimleri için öğrenci kaydı almaya başladı. Futbol, yüzme, jimnastik, voleybol, tekvando, tenis, basketbol, su topu, güreş ve okçuluk dallarında kayıt almaya başlayan Kış Spor Okulu, binlerce çocuğa beş yıldızlı spor komplekslerinde eğitim imkanı sunacak. 73 BIN KIŞI EĞITILDIBugüne kadar 73 bin 800 öğrenciye spor eğitimi veren Kepez Spor Okulu,Spor Okulu'na ilk defa kayıt yaptıracaklardan kimlik fotokopisi (çocuk), kayıt esnasında doldurulacak kayıt formu isteniyor.Yaz Spor Okulu'nda eğitim gören ve Kış Spor Okulu'na tekrar devam etmek isteyen öğrencilerin ise sadece kayıtlarını yenilemesi yeterli olacak.