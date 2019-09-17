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Kuş nöbetine gitti tüfekle vuruldu

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Kuş nöbetine gitti tüfekle vuruldu
ANTALYA'NIN Serik ilçesinde kuşların tarlaya zarar vermesini önlemek amacıyla M.Y. ve kardeşi Osman Y. kuş nöbetine gitti. İddiaya göre M.Y.'nin, korkuluğa yasladığı tüfek yere düşünce ateş aldı.

GÖZALTINDA
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği kardeşi Osman Y. (51), hayatını kaybetti. Olay, Serik'e bağlı Çakallık Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşinin yere yığıldığını gören M.Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Osman Y. ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Osman K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. M.Y. savcılık talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı.
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Kuş nöbetine gitti tüfekle vuruldu
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