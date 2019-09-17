Öğrenciler istedi bahçe düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Parlak Mehmet Tönge Mahallesi'nde bulunan, Mehmet Köse İlk ve Ortaokulu'na ziyarette bulundu. Okul Müdürü Adnan Çelik'in girişimi ile belediye tarafından düzenlenen okul bahçesi ve oluşturulan spor alanları incelendi.Başkan Başdeğirmen, okula futbol, basketbol ve voleybol topu hediye etti. Öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Başdeğirmen ve Özel öğrencilerle birlikte bir süre basketbol oynadı. Başkan Başdeğirmen, 7 ay önce okulu ziyaretinde bahçeyle ilgili taleplerin geldiğini anlatarak, "Bu okullar bizim, bu çocuklar bizim geleceğimiz, elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret edeceğiz. Öncelikli 20 okulumuz bahçesini asfaltladık. Yeni dönemde de çalışmalarımız devam edecek" dedi.