Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Öğrenciler istedi bahçe düzenlendi

Öğrenciler istedi bahçe düzenlendi

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Öğrenciler istedi bahçe düzenlendi
AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Parlak Mehmet Tönge Mahallesi'nde bulunan, Mehmet Köse İlk ve Ortaokulu'na ziyarette bulundu. Okul Müdürü Adnan Çelik'in girişimi ile belediye tarafından düzenlenen okul bahçesi ve oluşturulan spor alanları incelendi.

20 OKULA ÖZEL BAHÇE
Başkan Başdeğirmen, okula futbol, basketbol ve voleybol topu hediye etti. Öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Başdeğirmen ve Özel öğrencilerle birlikte bir süre basketbol oynadı. Başkan Başdeğirmen, 7 ay önce okulu ziyaretinde bahçeyle ilgili taleplerin geldiğini anlatarak, "Bu okullar bizim, bu çocuklar bizim geleceğimiz, elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret edeceğiz. Öncelikli 20 okulumuz bahçesini asfaltladık. Yeni dönemde de çalışmalarımız devam edecek" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrenciler istedi bahçe düzenlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN