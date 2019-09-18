FETÖ’ye taksi kıyağı

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Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na 1 Temmuz'da yapılan rüşvet operasyonundan sonra tutuklanan Başkan Mehmet Ali Alkan, odada şoför olarak çalışan İsmail Demir ve Hasan Uysal ile tutuksuz 16 kişi hakkında hazırlanan 2400 sayfalık dava dosyasının bir ucu FETÖ'ye dayandı. Savcının 9 kez rüşvet alıp vermekle suçladığı hakkında 25-50 yıl arasında hapis cezası istediği Başkan Mehmet Ali Alkan ile İsmail Demir'in FETÖ'den ihraç edilen hakim ve eşine iki ticari taksi satışına aracılık ettiği ortaya çıktı.SABAH Akdeniz'in ulaştığı mahkeme dosyası verilerine göre Mehmet Ali Alkan ile İsmail Demir, FETÖ'den ihraç edilen ve 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Danıştay eski üyesi hakim Muammer Arseven ile eşi H.A.Y.'ya iki adet ticari taksi satışına aracılık etti. Aracılık olayı tanık ifadeleri ve teknik takipteki telefon görüşmelerine de yansıdı. Memur Suçları Savcısı tarafından yapılan incelemede, Alkan'ın 2010 yılında Muammer Arseven için 07 T 2217 plakalı ticari taksiyi E.Ö.'den 74 bin liraya, 2760 plakalı ticari taksiyi de M.Ş. adındaki kişiden 250 bin liraya satışı için aracılık yaptığı belirlendi. Taksileri satan E.Ö. ve M.Ş.'nin savcılık ifadelerinde satışı doğruladı. FÖTÖ'cü hakime satılan taksilerin gelir değeri yüksek Mark Antalya ve EXPO duraklarına kaydedilerek rant değerinin yükseltilmesi ise dikkat çekti. E.Ö. ve M.Ş., ifadelerinde Alkan'ın aracılığını doğrularken satış sırasında Muammer Arseven'in Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Alkan'ın odasında olduğunu vurguladı.Rüşvet soruşturması sırasında FETÖ'cü hakim Muammer Arseven ile İsmail Demir'in telefon görüşmeleri de dinlemeye takıldı. Polisin fiziki takibinde ise Arseven'in 26 Ocak 2019 tarihinde 07 AUB 07 plakalı otomobili ile Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan ayrıldığı belirlendi. İncelemeyi yapan Memur Suçları Savcı'nın HSYK'na gönderdiği bir yazıda ticari taksi satışının hileli olduğu ve aracın Muammer Arseven'e ait olduğunun değerlendirildiği notunu da düşüldü. Polis ve savcılık ifadesinde yaşanılanları inkar eden Mehmet Ali Alkan'ın aksine İsmail Demir'in dinlemeye takılan görüşmesinden sonra ifadesinde olayı doğruladığı görüldü. Rüşvet davası 25 Ekim'de Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.HALEN cezaevinde tutuklu bulunan ve 6 Ekim'de yapılacak olağanüstü genel kurul için yeniden aday olan Mehmet Ali Alkan'ın FETÖ'cü hakim Arseven için satışına aracılık ettiği iki ticari taksinin yapılan incelemesinde hakimin eski eşi H.A.Y.'nin üzerine kaydedildiği tespit edildi. Eşinin 2016 yılında gözaltına alınmasından sonra ise H.A.Y.'nin 07 T 2217 plakalı taksiyi A.A. isimli bir kadına devretmesi şüpheli bulundu. A.A.'nın ifadesinde H.A.Y. ile yakın arkadaş olduklarını, eşi ile boşanması nedeniyle aracı hatır için üzerine aldığını söyledi. H.A.Y. ise, aracın bütün işlemleri ile kendisinin ilgilenip parasını da kendisinin aldığını itiraf etti.Eski Danıştay Üyesi olan ve FETÖ üyeliğinden 7 yıl 7 ay ceza alıp meslekten ihraç edilen Muammer Arseven, 2014'te Doğan TV Holding'in temyiz davasında Gelir İdaresi aleyhine kararlara imza atarak, holdingi koruyup idarenin karar düzeltme istemini de reddetmesiyle biliniyordu.