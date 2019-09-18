Lidere saygı duyun

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve Alanyaspor istikrarlı gidişatını sürdürüyor.4 haftada 4 galibiyetle liderliğini rakiplerine bırakmayan Şimşekler, sergilediği futbolla ligin en hazır takımı olduğunu da gösterdi. Fenerbahçe maçı sonrası başkan Hasan Çavuşoğlu, sezon başında çok iyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini söyleyerek, "Bundan sonrası da çok daha önemli. Çünkü henüz daha 4 maç oynadık.Teknik heyetimi ve tüm futbolcularımı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hocamızın hafta başından beri uyguladığı taktikleri harfiyen yerine getirdiler ve bu emeğin karşılığını aldılar.dedi.Turuncu-yeşilli takımın orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam da zor bir maç olacağını bildiklerini söyledi. Ceyhun,ifadelerini kullandı.diyentecrübeli futbolcu,"Biz maçtan maça düşündüğümüziçin galibiyetlergeldikçe hedefimizde büyüyorister istemez. İyi bir işve iyi bir başlangıçyaptık. Takımolarak iyisüreci devamettirmek istiyoruz.Bütünoyuncularımızoyundanveskordan büyükzevk alıyor.Çünkü galip gelmek gerçektengüzel. Galibiyetlerin tadını çıkartmayaçalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'ye 2 gol atan vetakımının galibiyetinde önemli roloynayan Cisse ise, toplamda 5 goleulaştı ve gol krallığında ilk sırayayerleşti.ALANYASPOR'UN başarılı teknik direktörü Erol Bulut, Süper Lig'de bulundukları konumu kaybetmek istemediklerini ifade edip, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.F.BAHÇE'NİN eski futbolcusu Salih Uçan zor bir karşılaşma olacağının bilincinde olarak Fenerbahçe maçına hazırlandıklarını belirtti. Salih, "Şu anda 4x4'lük bir gidişatımız var. Böyle devam etmek istiyoruz. Ben de takıma alıştım. Formumun yerinde olduğunu düşünüyorum. Bakalım ne zaman şans gelir? Hocayla konuşuyorum. İlk 11'e girmem yakındır" diyerek gelecek için umutlu konuştu.FENERBAHÇE karşılaşması öncesinde Alanyaspor'la 200. maçına çıkan Efecan Karaca'ya kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından tebrik ve hatıra plaketi verildi.