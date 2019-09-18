Lidere saygı duyun

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve Alanyaspor istikrarlı gidişatını sürdürüyor. Kayserispor'u deplasmanda 1-0 yenerek lige başlayan turuncu-yeşilliler, Kasımpaşa'yı 3-1, Malatya'yı 3-2 mağlup ettikten sonra aynı başarıyı Fenerbahçe'yi de 3-1 yenerek sürdürdü.
4 haftada 4 galibiyetle liderliğini rakiplerine bırakmayan Şimşekler, sergilediği futbolla ligin en hazır takımı olduğunu da gösterdi. Fenerbahçe maçı sonrası başkan Hasan Çavuşoğlu, sezon başında çok iyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini söyleyerek, "Bundan sonrası da çok daha önemli. Çünkü henüz daha 4 maç oynadık. Fenerbahçe gibi büyük bir takımı yenmek kolay bir iş değil.
Teknik heyetimi ve tüm futbolcularımı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hocamızın hafta başından beri uyguladığı taktikleri harfiyen yerine getirdiler ve bu emeğin karşılığını aldılar. Yorumcuların birçoğu Fenerbahçe'nin neden yenildiğini tartışacak, Alanyaspor'u az konuşacaklar. Ama biz yolumuza devam edeceğiz. Lideriz ama çok da abartılacak bir şey değil. Çünkü daha 30 maç var"
dedi.
CEYHUN: İYİ HAZIRLANDIK
Turuncu-yeşilli takımın orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam da zor bir maç olacağını bildiklerini söyledi. Ceyhun, "Milli takım arası olduğu için önümüzde uzun bir süre vardı. Rakibi iyi analiz ettik. Bunu başardığımız için hepimiz çok mutluyuz"
ifadelerini kullandı.
CISSE, 7 TAKIMI GEÇTI
"Dörtte dört yapalım, üçte üç yapalım gibi düşünmüyoruz"
diyen
tecrübeli futbolcu,
"Biz maçtan maça düşündüğümüz
için galibiyetler
geldikçe hedefimiz
de büyüyor
ister istemez. İyi bir iş
ve iyi bir başlangıç
yaptık. Takım
olarak iyi
süreci devam
ettirmek istiyoruz.
Bütün
oyuncularımız
oyundan
ve
skordan büyük
zevk alıyor.
Çünkü galip gelmek gerçekten
güzel. Galibiyetlerin tadını çıkartmaya
çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'ye 2 gol atan ve
takımının galibiyetinde önemli rol
oynayan Cisse ise, toplamda 5 gole
ulaştı ve gol krallığında ilk sıraya
yerleşti. Senegalli skorer; Denizlispor, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Medipol Başakşehir, Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'dan daha fazla gol atmayı başardı.
DURMAK YOK YOLA DEVAM
ALANYASPOR'UN başarılı teknik direktörü Erol Bulut, Süper Lig'de bulundukları konumu kaybetmek istemediklerini ifade edip, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
4x4'LÜK GİDİŞAT
F.BAHÇE'NİN eski futbolcusu Salih Uçan zor bir karşılaşma olacağının bilincinde olarak Fenerbahçe maçına hazırlandıklarını belirtti. Salih, "Şu anda 4x4'lük bir gidişatımız var. Böyle devam etmek istiyoruz. Ben de takıma alıştım. Formumun yerinde olduğunu düşünüyorum. Bakalım ne zaman şans gelir? Hocayla konuşuyorum. İlk 11'e girmem yakındır" diyerek gelecek için umutlu konuştu.
200. MAÇ ANISINA PLAKET
FENERBAHÇE karşılaşması öncesinde Alanyaspor'la 200. maçına çıkan Efecan Karaca'ya kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından tebrik ve hatıra plaketi verildi.