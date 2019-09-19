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Aşure kazanları buluşturuyor

Giriş Tarihi: 19.9.2019
Aşure kazanları buluşturuyor
ANTALYA'NIN Kepez Belediyesi'nin Nasreddin Hoca Gündüz Bakım Evi ve Kreşlerinin Teomanpaşa Şubesi'nde aşure günü etkinliği düzenlendi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'in kreşlerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aşure günü etkinliğinin bu yılda yüzlerce ilçe sakinini bir araya getirdiğini söyledi. Aşure gününün önemini çocuklara anlatan Tütüncü, ikram edilen aşureden tadarak, emeği geçenlere de teşekkür etti.

GLUTENSİZ AŞURE
Tütüncü, Antalya Çölyak Derneği'nin düzenlediği aşure günü etkinliğine de katıldı. Tütüncü, çölyak hastası çocuklarla beraber glutensiz aşure yedi ve onlarla keyifli anları paylaştı. Aşure gününün birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirten Başkan Tütüncü, "Aşure sevinci her yerde" dedi.
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Aşure kazanları buluşturuyor
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