Aşure kazanları buluşturuyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kepez Belediyesi'nin Nasreddin Hoca Gündüz Bakım Evi ve Kreşlerinin Teomanpaşa Şubesi'nde aşure günü etkinliği düzenlendi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'in kreşlerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aşure günü etkinliğinin bu yılda yüzlerce ilçe sakinini bir araya getirdiğini söyledi. Aşure gününün önemini çocuklara anlatan Tütüncü, ikram edilen aşureden tadarak, emeği geçenlere de teşekkür etti.Tütüncü, Antalya Çölyak Derneği'nin düzenlediği aşure günü etkinliğine de katıldı. Tütüncü, çölyak hastası çocuklarla beraber glutensiz aşure yedi ve onlarla keyifli anları paylaştı. Aşure gününün birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirten Başkan Tütüncü, "Aşure sevinci her yerde" dedi.