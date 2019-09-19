Son yavru da denize kavuştu

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ANTALYA'NIN Kemer ilçesine bağlı dünyaca ünlü Çıralı Plajı'nda bu yıl 3 bin 640 yavru caretta caretta, denizle buluştu. Çıralı'da bu yıl açılan son yuvada toplam 66 yumurta bulundu. Son yuvada kalan tek yavru ise yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği yuva açılışının ardından denize kadar uğurlandı. Turistler her anı fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi ve caretta caretta koruyucularından yavrular hakkında bilgi aldı.Geçen yıl 151 yuva ile kendi rekorunu kıran Çıralı'da bu yıl yuva sayısında düşüş yaşandı. 2019 yılında 86 yuvanın bulunduğu Çıralı'ya, deniz kaplumbağaları 7 bin 389 yumurta bıraktı. Bu yumurtalardan çıkan 3 bin 640 yavru, zorlu yolculukları için denizle buluştu. Ulupınar Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya, "Bu yıl deniz kaplumbağaları yumurtlamak için bir ay geç geldi. Sezon geç bitti" diye konuştu.