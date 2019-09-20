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ANTALYA ve Burdur'da eğitime hayırsever desteği sürüyor. Her iki şehirde de hayırsever desteği ile yapılan okullar eğitime açıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gül- Salih Şenli İlkokulu ve Havva Bayaz Anaokulu, Vali Münir Karaloğlu'nun da katıldığı törenle açıldı. Karaloğlu, "Eğitim meselesi ortak derdimiz olmalı. Sadece devletin meselesi olarak göremeyiz. Yediden yetmişe hepimizin ortak derdi, ortak sorunu olmalı. Onun için eğitim yatırımlarımızı önemsiyoruz, hayırseverlerimizin desteğini önemsiyoruz" dedi.Antalya'nın eğitime katkı veren hayırseverler bakımından Türkiye'de ilk sıralarda olduğunu belirten Karaloğlu, "Son 15 yılda Antalyalı hayırseverlerimizin 500 milyon liranın üzerinde. Hayırseverler 237 okul yaptırıldı" diye konuştu. Geçen yıl 444 bin olan öğrenci sayısının 22 bin arttığına dikkat çeken Vali Münir Karaloğlu, "Yani bütün okullarımızı tekli eğitime geçirsek bile, her sene en az 20 bin yeni öğrenci için yeni dersliğe ihtiyaç var" diye konuştu. Vali Karaloğlu, hayırsever İbrahim Şenli ile anne ve babasına plaket verdi.Burdur'da da hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Kemal Solmaz Ortaokulu Harun Bağcı Anasınıfı ile Türkiye Yardımsevenler Derneği Ortaokulu Kübra- Mus- tafa Özgüler Etkileşimli Yabancı Dil Sınıfı'nın açılışı törenle yapıldı. Vali Hasan Şıldak, "Eğitime yapılan katkının büyüğü küçüğü olmaz. Gönülden kopan küçük taneler büyük sellere ve daha büyük girişimlere dönüşüyor" dedi.