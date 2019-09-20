İşine bak Aatıf

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR'A büyük umutlarla transfer edilen ancak ilk 4 haftada beklenen performansı sergileyemeyen Aatıf Chahechouhe'nun açıklamaları tepki çekti.Faslı oyuncu, 2019- 2020'de şampiyonluk yarışının çok çetin geçeceğini belirterek, yenilenen kadrosuyla Fenerbahçe'yi bir adım önde gördüğünü ifade etmesi, Galatasaray'ın şampiyonluğa asılacağını, Trabzonspor'u da unutmamak gerektiğini Beşiktaş'ın ise işi zor olduğunu söylemesi bardağı taşırdı. Taraftarlar,dedi.Aatıf, Çaykur Rizespor'dan transfer olduğu Antalyaspor'a çabuk uyum sağladığını belirterek,demesi ise dikkat çekti.