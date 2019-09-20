İşine bak Aatıf

ANTALYASPOR'A büyük umutlarla transfer edilen ancak ilk 4 haftada beklenen performansı sergileyemeyen Aatıf Chahechouhe'nun açıklamaları tepki çekti. Aatıf'ın, Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak eski takımı Fenerbahçe'yi göstermesi üzerine taraftarlar, "Sen işine bak diye" diyerek tepki gösterdiler.
Faslı oyuncu, 2019- 2020'de şampiyonluk yarışının çok çetin geçeceğini belirterek, yenilenen kadrosuyla Fenerbahçe'yi bir adım önde gördüğünü ifade etmesi, Galatasaray'ın şampiyonluğa asılacağını, Trabzonspor'u da unutmamak gerektiğini Beşiktaş'ın ise işi zor olduğunu söylemesi bardağı taşırdı. Taraftarlar, "Antalyaspor ön planda olması gerekirken diğer takımlarla ilgili görüş vermek yanlış. Bir futbolcu önce kenti takımını konsantre olmalı"
dedi.
OYUNDAN MEMNUN!
Aatıf, Çaykur Rizespor'dan transfer olduğu Antalyaspor'a çabuk uyum sağladığını belirterek, "Sezonun ilk 4 maçında 5 puan topladık. Genel olarak oynadıkları oyundan memnunuz. İlerleyen dönemde daha da iyi olacağız. Amacımız geçen sezonun üstüne koyup iyi bir şekilde bitirmek. Bunu gelecek gösterecek. Biz de elimizden geleni yapacağız"
demesi ise dikkat çekti.