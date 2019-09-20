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Sea To Sky’a 370 başvuru

Giriş Tarihi: 20.9.2019
Sea To Sky’a 370 başvuru
ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde bu yıl 10'uncusu 25-28 Eylül tarihleri arısında düzenlenecek Sea To Sky Enduro Yarışı için geri sayım başladı. Kındılçeşme Sahili'nde düzenlenen plaj etabıyla start alacak. Yarışa, aralarında enduro sporunun ünlü isimleri Graham Jarvis, Wade Young, Billy Bolt, Mario Roman, David Cyprian, Michel Bossi, Pol Tares, Alfredo Gomez, Teodor Kabakchiyev, Travis Tasdale'nin de bulunduğu 370 sporcu başvuru yaptı. 252 sporcunun başvuruları onaylanırken, 118 sporcu onay bekliyor. Sea To Sky Enduro yarışında bu yıl puanlama yapılacağı ve yarışların sadece bir kazananı olacağı açıklandı. Yarış kapsamında 23 Eylül'de bronz ve gümüş enduro turları, 24 Eylül günü ise altın enduro turu, süper enduro gösterisi ve yarışçı tanıtımı yapılacak. 25 Eylül'de Kındılçeşme Sahili'nde plaj yarışı elemeleri, plaj yarışı ve süper enduro elemeleri yapılacak. Yarış, 26 Eylül'de ise orman etabı ve süper enduro elemeleriyle devam edecek. 27 Eylül günü ise heyecanın zirveye çıktığı gün olarak belirlendi. Kanyon yarışı, süper enduro süper finali, free-style gösterileri, kafes motor gösterisi ve traial motor gösterileri yapılacak.

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Sea To Sky’a 370 başvuru
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