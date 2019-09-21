BM gibi mahalle

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TÜRKİYE'NİN en önemli turizm merkezlerinden Antalya'nın Alanya ilçesi, yabancıların mülk alımında tercih edilen kentlerin başında geliyor. İlçedeki yabancıların büyük kısmı Mahmutlar Mahallesi'nde yaşıyor. Mahallenin 16 yıldır muhtarlığını yapan Ahmet Top, yabancılarla rahat anlaşabilmek için gittiği kurslarda İngilizce, Almanca ve Rusça öğrendi. 50 yaşındaki muhtar Ahmet Top, 40 milletten 10 bin yabancının sorunlarıyla tek tek ilgileniyor.Muhtar Top, mahalledeki yabancı nüfusun yarısını Rusların, diğer yarısını ise Avrupa ülkeleri, İran ve Irak vatandaşlarının oluşturduğunu belirterek, "Rus, Alman, Fin ve Norveçliler mahallemizde dernek" kurdular dedi.