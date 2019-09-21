CHP’de zimmet kavgası

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Burdur'un Yeşilova ilçesinin CHP'li olan eski ve yeni başkanları yolsuzluk ve zimmet suçlamaları ile birbirlerine girdi. 31 Mart seçimlerinde göreve gelen CHP'li Mümtaz Şenel ile eski CHP'li Başkan Nuri Özbek arasındaki tartışma zimmet ve yolsuzluk suçlanmasına kadar ulaştı. Başkan Şenel'in talebi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından Yeşilova'ya gönderilen Mülkiye Başmüfettişi 45 gün süren incelemesini tamamladı.Yeşilova'da CHP'li eski Belediye Başkanı Nuri Özbek'in partisi tarafından aday gösterilmeyip yerine Mümtaz Şenel'in aday gösterilmesi ile kavga başladı. Bir birlerine suçlayan iki CHP'li Şenel'in başkan seçilmesi ile olaya yolsuzluk ve zimmete kadar taşıdı. Belediyeyi 8 milyon 245 bin 662 lira borçla devralan Başkan Şenel, göreve başlar başlamaz hesapların içinden çıkamayınca İçişleri Bakanlığı'na başvurarak müfettiş gönderilmesini talep etti. Bakanlık ilçeye Mülkiye Başmüfettişi görevlendirerek Özbek dönemindeki hesapları ve tüm evrakları incelemeye aldı.Beyaz kumsalı nedeniyle Maldivlere benzetildiği için adı Saldivler'e çıkan Salda Gölü'nün de yer aldığı Yeşilova'ya gelen müfettişlerin belediyede 45 gün süren incelemesi tamamlandı. Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, müfettişlerin tüm hesapları en ince ayrıntısına kadar incelediğini ve eski Başkan Nuri Özbek hakkında binlerce liralık zimmet çıkardıklarını söyledi. Şenel, "Müfettişler bazı konuları Cumhuriyet Başsavcılığına iletmişler. Oradan da bizden belge ve evraklar istendi. Özbek 26 bin 500 liralık belediyeye ait olan promosyon çekini kendisi kullanmış ve zimmet çıkmış. Nuri Özbek'e tutanakla teslim edilen belediye gelirlerinden 47 bin liralık bölümün 41 bin lirasını bankaya yatırmış 6 bin lira zimmet çıkmış. Bunun gibi bir çok örnekler var" dedi.Yeşilova'da bu tartışmalar sürerken, ilçedeki tabela ve duvarlarına "Hain Nuri, Hırsız Nuri, Halk plajına dokunma lan hırsız Nuri" yazılması ortalığı karıştırdı. Bunun üzerine Yeşilova eski Belediye Başkanı CHP'li Nuri Özbek, avukatı Mehmet Çavdar aracılığı ile Başkan Mümtaz Şenel hakkında Burdur Cumhuriyet Savcılığı'na, asılsız iddialarda bulunduğu, halkı kin ve nefrete sevk ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine açıklama yapan Başkan Şenel, "Hedef göstermem mümkün değil. Bu Yeşilova halkının kendi algı ve görüşü, Tabelalarda yazılan yazıları emniyetle birlikte ben sildirdim. Asılsız suçlamalara pabuç bırakmam. Savcılıkta veremeyeceğim hesabım yok" ifadelerini kullandı.İki dönem Yeşilova Belediye Başkanlığı yapan Nuri Özbek'in Savcılığa yaptığı başvuru CHP içinde tartışma çıkardı. Burdur CHP'nin akil adamları, "Nuri hala neden bu partide tutuluyor? 2 dönem Yeşilova halkı bu insana nasıl katlandı? Disiplin süreci başlatılsın" şeklinde tepki gösterdi. CHP Yeşilova İlçe örgütü de disiplin sürecini başlattı. İlçe Başkanı Ferdi Ay " Tüm dosya hazırlıklarını yaptık. Kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na bir hafta içerisinde sunacağız" dedi. CHP İl Başkanı İzzet Akbulut ise "Dosya ilçe örgütünden bize gelince bizde gereğini yaparız " diye konuştu.YEŞILOVA Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, "Benim söylediklerim çok net. Belediyenin kara deliklerini tıkayacağım dedim ve yaptım. Salda Gölü Halk Plajı'ndan 5 ayda 1 milyon 714 bin 907 lira gelir elde ettim. 8 milyon 245 bin 662 bin lira borç devraldım ve bunun 1 milyon 664 bin 290 lirasını ödedim. Akaryakıt istasyonundan 5 ayda 224 bin 698 lira kar elde ettik. Ben kara delik derken boşuna demedim. Lüzumsuz para harcamasına dur dedik" diye konuştu.