Fethiyeli kayıp kaptan aranıyor

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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde yaşayan deniz kaptanı Sezgin Yavuz (31) eylül ayı başında Adriyatik Denizi'nde kayboldu. İşadamı Metin Akyüz'e ait Atik Bey isimli katamaran 12 mil açıkta motorları çalışır vaziyette bulunurken, Yavuz'dan ise haber alınamadı. Evli ve bir çocuk babası Sezgin Yavuz'un, Fethiye'deki ailesi acı içerisinde gelecek haberi bekliyor. Yavuz'un eşi Vesile Yavuz'un da hamile olduğu öğrenildi.Kendisi gibi kaptan olan ağabeyi Ahmet Yavuz'un kardeşinin kaybolduğu bölgede yaptığı arama çalışmalarından sonuç alamadı. Yavuz, "Polislerle birlikte teknede incelemede bulunduk. Oradan Karadağ'a geçtik. 4 gün arama yapıldı. Helikopterle havadan da aradık. Ama sonuç alamadık" diye konuştu.