Gelenek sürsün

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalyaspor bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk 4 haftasında deplasmanlardaki Göztepe ve Konyaspor maçlarından 4 puan çıkarıp yenilgi yüzü görmeyen, ancak evindeki maçlardan sadece 1 beraberlik çıkarabilen Antalyaspor ile 4 maç sonunda 3 mağlubiyet, 1 yenilgi ile son sıraya demir atan Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı bulunan futbolcuların büyük çoğunluğu iyileşti. Annesinin vefatı nedeniyle ülkesine gidenile sakatlığı devam edenveyanı sıra form düzeyi yeterli olmayan, takımın İstanbul kafilesinde yer almadı. Ev sahibi ekipte ise sakatlıkları devam eden Yusuf Erdoğan, David Pavelka ve Fode Koita, sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.