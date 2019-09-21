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Gelenek sürsün

Kendi evinde maç kazanamayan, deplasmanda da yenilmeyen Antalyaspor, bugün ’da Kasımpaşa karşısına çıkıyor. Akrep’te 4 eksik var

Giriş Tarihi: 21.9.2019
Gelenek sürsün
Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalyaspor bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk 4 haftasında deplasmanlardaki Göztepe ve Konyaspor maçlarından 4 puan çıkarıp yenilgi yüzü görmeyen, ancak evindeki maçlardan sadece 1 beraberlik çıkarabilen Antalyaspor ile 4 maç sonunda 3 mağlubiyet, 1 yenilgi ile son sıraya demir atan Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

YEKTA HAZIR DEĞİL
Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı bulunan futbolcuların büyük çoğunluğu iyileşti. Annesinin vefatı nedeniyle ülkesine giden Gelson Dala ile sakatlığı devam eden Doğukan Sinik ve Harun Kavaklıdere'nin yanı sıra form düzeyi yeterli olmayan Yekta Kurtuluş, takımın İstanbul kafilesinde yer almadı. Ev sahibi ekipte ise sakatlıkları devam eden Yusuf Erdoğan, David Pavelka ve Fode Koita, sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.

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