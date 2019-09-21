Okul çevrelerine özel önlem

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Karaloğlu özellikle bağımlılıklar konusunda toplumun bilinçlenmesini ve çocukların korunması konusuna dikkat çekti. Karaloğlu, okulların açıldığını ve özellikle okul çevrelerinde önlemlerin arttırılacağını vurguladı.Sigarayla mücadele konusuna da değinen Karaloğlu, "Türkiye tütünle mücadelede epey mesafe aldı ama son dönemde tekrar bir artış yaşanıyor. Bu yüzden tütünle mücadelede çalışmalarına tekrardan başlamak lazım" dedi. İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Büyükşehir Başdanışmanı Cansel Tuncer de katıldı.