Altın yürekli adam

ISPARTA'NIN Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde, lavanta bahçesine geziye gelen bir kişinin 1 ay önce düşürdüğü bir kutu altını bulan 71 yaşındaki Ziya Doğan, altınların sahibini arıyor. Doğan, "Sahibinin çıkacağı günü bekliyoruz. Tabii 'benim' diyen kişiye teferruatlı sorular soracağız" dedi.



İÇİNDE BIR HAZINE SAKLI

Doğan, tarlasının hemen yanında bulunan ve lavantadan yaptıkları ürünlerin satıldığı alışveriş noktasında 17 Ağustos'ta içi çeşitli ziynet eşyaları ve altınla dolu kutuyu bulduğunu söyledi. Doğan, o gün kutunun sahibini aradığını ancak bulamadığını belirterek, "Durumu muhtarlığa bildirdim. Sahibi henüz çıkmadı. Satış noktasına '17 Ağustos 2019 günü içi altın dolu kutu bulunmuştur. Sahibi çıktığında verilecektir' yazılı not ekledim. Ama hala sahibi çıkmadı" diye konuştu.

MADALYON BILE VAR

Kutudaekileri açıklamayan ve parasal değerini de hesaplamadığını anlatan Ziya Doğan, bilezik, çeyrek altın ve kolye gibi ziynet eşyalarının yanı sıra bir de madalya olduğuna dikkati çekti.