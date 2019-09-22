Bulun şu caniyi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4 gün önce tavuklarına yem vermek isterken depoda kafasına kesici demirle vurulup, kolundaki bilezik, parmağındaki yüzük gasp edilen 91 yaşındaki kadın yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Aile, yaşlı kadına saldıran ve eşkali belirlenen şüphelinin yakalanmasını bekliyor.

UMUTLU BEKLEYİŞ

Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan ve kafatasında 3, kaburgasında 6 ve sağ omzunda kırık olan Çıldır, Antalya'daki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Yaşlı kadının hayati tehlikesi devam ederken yaşam savaşı veriyor. Hastanede umutlu bekleyişini sürdüren Zeynep Çıldır'ın doktor olan torunu Erhan Ertürk, olayın üzerinden 4 gün geçtiğini ve şüphelinin halen yakalanmadığını söyledi. Ertürk, "Saldırgan öldü diye bırakıp gitmiş. Ninem kanlar içinde arka taraftaki yerden sürüne sürüne yola gelmiş. Gören kişi hemen sağlık ekiplerini aramış" dedi.



SALDIRGAN ANTALYA'DA

"3 BIN liralık ziynet eşyası için yapılan saldırı değer mi" diye soran Ertürk, "Şahıs tespit edildi. Saldırgan terminale gidip, otobüsle Antalya'ya gitmiş. Bu kişi başkalarına saldırmadan yakalansın" diye konuştu. Yaşlı kadının kızı Cahide Ertürk ise "Tavuklarıyla özlemini gidermek isterken annemin başına bu talihsiz olayın geldi. Bu olayın failinin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Keşke sadece altınları alsaydı anneme vurmasaydı" ifadelerini kullandı.