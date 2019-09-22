Rahman’a gözyaşı

ANTALYA'DA beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan 33 yaşındaki Rahman Paksoy, doğum gününde vefat etti. AK Parti İl Gençlik Kolları ve Kızılay Kepez İlçe Başkan Yardımcılığı gibi çeşitli görevlerde yer alan Paksoy için gözyaşı sel olup aktı.

YARDIM SEVER BİRİYDİ

AK Parti Antalya İl Teşkilatı kurucularından Rıza Paksoy'un oğlu olan Rahman Paksoy, geri bir eş ve biri 1.5 diğeri 6 yaşında iki kız bıraktı. Birçok sosyal sorumluluk projesi içinde yer alan Paksoy, Kutup Yıldızı Gençlik Derneği'nde gönüllü olarak yer aldı. Hayır çalışmalarında ön saflarda yer alan Paksoy, özellikle Ramazan ayında iftara yolda yakalananlara iftariyelik dağıtmakla biliniyordu.

İYİLİKLERİYLE ANILACAK

Oğlunun yardımsever biri olduğunu söyleyen baba Paksoy, "Hayır çalışmalarında hep en önde oldu. Bir yerde ihtiyaç ve hayır hizmeti varsa koşarak giderdi. İhtiyacı olan kişilerin her zaman yanında yer aldı. Arkasında güzellikler bıraktı" dedi. Paksoy'un üniversiteden ve partiden arkadaşı Hıfzullah Şahbaz ise, "İnce düşünen biriydi. Ramazan ayında 'İftara 5 Kala' projesi yapıyorduk. Herkes orucunu açtıntan sonra en son o orucunu açardı. Hayır çalışmalarının içinde bulunmak için sırf Kızılay'a girdi" diye konuştu.