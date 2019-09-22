Tarih ayağa kalkacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyada caveası (oturma yerleri) ve sahne binası bütün olarak yapılmış ender Roma mimarisi arasında yer alan Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ziyaret etti. Aspendos Su Kemerleri'ni de inceleyerek, kazı başkanları ve yetkililerden bilgi alan Ersoy, kazı başkanlarının ilave kazı bütçeleri ve kazı genişletmeleriyle ilgili bazı taleplerinin olduğunu söyledi.

GELİRLER ARTACAK

Aspendos Su Kemerleri'nde yapılması gerekenleri tespit ettiklerini anlatan Ersoy, "Onaylayacağız, gündeme alacağız. Hem restorasyon hem kazı, ikisi beraber yürüyecek. Burada biraz uzun ve maliyetli dört yıl sürecek bir iş. Ama onu da programa alma kararı aldık. Şimdi evraklarını tamamlayacaklar, gönderecekler, programa alacağız. Tüm sezon iyi gitti. Bu yıl 52 milyon turist hedefimiz vardı, bu hedefi yakalayacağız. Bizim 2020, 2021, 2022 ve 2023'e kadar yoğun büyüme hedefimiz var. Hem kişi sayılarında hem de gelirlerde büyüme hedefimiz var" dedi.

2023'ÜN STRATEJİSİ

Ersoy, 27 Eylül'de detaylı bir sunum yapacaklarını belirterek, "2023 turizm stratejisiyle ilgili detaylı sunum yapacağız. Sunumdan sonra herkes konuya daha net hakim olacak. Neyi, nasıl planladığımızı, nasıl geliştireceğimizi herkes dana net görecek. Biz rakamları yakalayacağız" diye konuştu.