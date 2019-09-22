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Tek hedef 5’te 5

İlk 4 haftada aldığı 12 puanla lider konumda olan , bugün G.Birliği ile deplasmanda karşılaşacak. temsilcisi, bu maçı da kazanıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor

Giriş Tarihi: 22.9.2019
Tek hedef 5’te 5

Süper Lig'in yenilgisiz lideri Aytemiz Alanyaspor bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Dün öğle saatlerinde uçakla Ankara'ya giden turuncu-yeşilliler, sabah saatlerinde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla çalışmasını tamamladı. Lige iyi bir başlangıç yapan Akdeniz ekibi, 12 puanla lider konumda bulunuyor. Başkent ekibi ile oynayacağı karşılaşmayı kazanıp 5'te 5 yapıp iyi gidişine devam etmenin peşinde...

ALANYA'DA İKİ EKSİK
Şimşek'te sakat olan Efecan ve Lokman takımdaki yerlerini alamayacak. Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Nadir Çiftçi ise bugünkü maçta forma giyemeyecek. Trabzonspor ile geçen hafta deplasmanda 2-2 berabere kalan ve ilk kez puanla tanışan Gençlerbirliği, ligde bu sezonki ilk galibiyetini bugün almaya çalışacak. Başkent temsilci haftaya 17. sırada girdi.

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Tek hedef 5’te 5
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