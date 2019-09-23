Bozkır’ın iki incisi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE'DE denizlere kıyısı olan kentlerin dışında, Anadolu'nun ortasında bulunan şehirlerdeki göl ve akarsuların çevresinde yer alan plajlar da güzellikleriyle ilgi görüyor. Bu göller arasında en dikkat çekicilerinin başında ise Isparta'daki Eğirdir ve Burdur'daki Salda geliyor.Türkiye'nin Maldivleri olarak nitelendirilen ve plajın yer aldığı Salda Gölü ortalama 700-800 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Eğirdir'in çevresindeki iki plajda ise plaj voleybolu ve plaj futbolu, motosiklet festivali ve triatlon yarışları gerçekleştiriliyor. Plajlar, yılda ortalama 15-20 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor. Plajlarda, çadır ve karavanlar için kamp hizmeti veriliyor.