Engelsiz izci kampı

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi İnclice Plajı'nda 'Engelsiz İzciler Kampı' düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe, Milas ve Fethiye Kısa Mola merkezlerinde eğitim alan 15 engelli genç izci kampında kaynaştı. Derslerde öğrendiklerini uygulama imkanı bulan öğrenciler, 2 gece 3 gün doğada yaşadı.Oba bayraklarını da kendileri tasarlayan engelsiz izciler, tüm gün grup çalışmaları ve deniz etkinliği yaptı. Ayrıca ilk günün akşamında Hababam Sınıfı Tatilde filminin gösterimi yapıldı. Ateş gecesinde dans ederek eğlenen ve izci yeminini yaparak kampı tamamlayan genç izciler, kampın temizliğini eksiksiz yaparak da örnek oldu.