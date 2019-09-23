Halk fethi sahiplensin

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ANTALYA'NIN fethinin 813'üncü yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar başladı. Vali Münir Karaloğlu başkanlığında 1-5 Mart'ta yapılacak etkinlikler için hazırlık toplantısı gerçekleşti.Fetih kutlamaları ile Antalya'da bir aşk inşa etmeye çalıştıklarını belirten Karaloğlu fetih kutlamalarını halkın da sahiplenmesi gerektiğinin altını çizdi. Karaloğlu, "Fetih kutlamalarında önemli bir noktaya geldik. Kutlamaların daha çok vatandaşın sahiplendiği bir organizasyona dönüştürülmesini istiyorum. Antalyalıların sahiplenip taşıması lazım" dedi. Kutlama kapsamında Fetih Yürüyüşü, Fetih Koşusu ile Türk Yıldızları gösterisi kesinleşti.