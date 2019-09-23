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Her telden eğlence

Türkiye’nin ilk ve tek Hobi Festivali Hobi Fest 2019 renkli etkinliklerle başladı. Festival off-road araçları, ve motosikletlerin oluşturduğu kortejle başladı

Giriş Tarihi: 23.9.2019
Her telden eğlence
Antalya'da Türkiye'nin ilk ve tek Hobi Festivali Hobi Fest 2019 renkli etkinliklerle başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hobi meraklılarını bir araya getiren festivalin açılışı, off-road araçları, klasik otomobil ve motosikletlerin oluşturduğu şehir kortejiyle yapıldı. Korna sesleri eşliğinde kortej yapan araçlar yoğun ilgi gördü.

RENKLİ GÖSTERİLER
Hobi Fest 2019'un ilk gününde nostaljik otomobil ve motosiklet sergisi, kumandalı otomobil yarışları, fly board gösterileri, karma fotoğraf sergisi gibi ilgi çekici etkinlikler düzenlendi. Özellikle Beach Park içerisinde Off -Road gösterisi büyük ilgi çekti. Kadın off-road sürücü Hilal Kayahan'ın performansı büyük alkış aldı.

EĞLENCEYE DOYDULAR
Türk Hava Kurumu, Klasik Otomobil Kulübü, Vosvos ve motosiklet kulüpleri gibi birçok topluluk Cam Piramit içerisinde kurdukları stantlarda faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Hobi Festivali'nde çocuklar da eğlenceye doydu. Çocuklar şişme oyun parkları, langırt ve rodeo alanında eğlenceli bir gün yaşadı.
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