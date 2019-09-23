Her telden eğlence

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da Türkiye'nin ilk ve tek Hobi Festivali Hobi Fest 2019 renkli etkinliklerle başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hobi meraklılarını bir araya getiren festivalin açılışı, off-road araçları, klasik otomobil ve motosikletlerin oluşturduğu şehir kortejiyle yapıldı. Korna sesleri eşliğinde kortej yapan araçlar yoğun ilgi gördü.Hobi Fest 2019'un ilk gününde nostaljik otomobil ve motosiklet sergisi, kumandalı otomobil yarışları, fly board gösterileri, karma fotoğraf sergisi gibi ilgi çekici etkinlikler düzenlendi. Özellikle Beach Park içerisinde Off -Road gösterisi büyük ilgi çekti. Kadın off-road sürücü Hilal Kayahan'ın performansı büyük alkış aldı.Türk Hava Kurumu, Klasik Otomobil Kulübü, Vosvos ve motosiklet kulüpleri gibi birçok topluluk Cam Piramit içerisinde kurdukları stantlarda faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Hobi Festivali'nde çocuklar da eğlenceye doydu. Çocuklar şişme oyun parkları, langırt ve rodeo alanında eğlenceli bir gün yaşadı.