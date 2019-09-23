İşçi kıyımı sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımları sürüyor. Belediyenin ANTEPE İnşaat Şirketi'nde çalışan ve tehlikeli madde taşıyan 8 TIR şoförü norm kadro (işçi fazlalığı) gerekçesiyle işten çıkartıldı. Haberi mesai bitiminden sonra cep telefonlarına gelen mesajla öğrenen işçiler şok yaşadı.Zulüm bununla da sınırlı kalmadı. İşten çıkartılan şoförlere sendika sözleşmesi olmasına rağmen alacağı tazminatın sadece yarısını, bunun da yarısı peşin, kalanı 7 ay vadeli çekle ödemeyi önerdiler. Sürücülere 'kabul etmezseniz hukuk yoluyla haklarını arayabilirsin' dediği belirtildi. Yaşanan durum karşısında şoförlerin belediyeye dava açacağı öğrenildi.Biri 8 yaşında diğeri 2 buçuk yaşında olan 2 çocuğunun bulunduğu söyleyen Volkan Dokuyucu, maddi olarak sıkıntıya girdiğini belirtti. Dokuyucu, "İlkokul 3'üncü sınıfa giden çocuğum var. İş yerine ve sendika sözleşmesine güvenerek borca girdim. Gece gündüz bazen eve hiç gitmeden çalıştık. Hak ettiğimiz son bu muydu" dedi.ANTEPE'den çıkartılan bir başka şoför Musa Akgöl ise 3 yıl 5 ay çalıştığı iş yerinden yıllık izindeyken işten çıkartıldı. 2 çocuğu bulunan Akgöl, "İşime güvenerek kredili ev aldım. Şimdi bunu kredi taksitlerini nasıl ödeyeceğim diye düşünüyorum" dedi. Akgöl, "Seçimden önce 'sen ben yok biz varız' diyorlardı. Şimdi ise 'biz varız, siz yoksunuz' diyorlar. Bu tamamen ötekileştirme" açıklamasında bulundu.Belediye Genel Sekteri Cansul Tuncel Çevikol'un 4-5 faklı şirketten maaş aldığını hatırlatan Akgöl, "Bu hanımefendinin aylık maaşı neredeyse 50 binin üzerinde oluyor. Ama nedense bu şehre hizmet eden 8 şoföre maaş ödememek için 'küçülmeye gidiyoruz' diyorlar" diye konuştu. ANTEPE'DE işten çıkartılan toplam şoförlerin sayısının 15'e ulaşacağı iddia edildi. İşten çıkartılan şoförler Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten randevu istediklerini fakat bu isteklerine cevap verilmediği öğrenildi.TOPLU sözleşmeyi yok sayarak düşük tazminatlı işten çıkarmalar ilk değil. ANTEPE'den daha önce de TIR şoförü Abdurrahman Atılmaz işten çıkartılmıştı. Bütçenin yetersiz kaldığı gerekçesi ile çıkışının verildiğini anlatan Atılmaz, "Bana 'biz halkın parasını koruyoruz' dediler. Biz halk değil miyiz? Kimi kimden koruyorlar. Tazminatımı da toplu iş sözleşmesine göre değil belediyenin belirlediği oranda vermek istediler. Beni okullar açılmadan önce aç ve açıkta bıraktılar" diye isyan etti.