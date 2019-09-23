Lider frenledi

BUGÜN NELER OLDU

Tarihinde ilk kez Süper Lig sezonuna dörtte dört yaparak başlayan Alanyaspor, liderlik inadını sürdürdü.Şimşekler, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk puan kaybını yaşamış oldu.Maç Gençlerbirliği'nin baskısı ile başladı. Kırmızı siyahlı takım ilk ciddi pozisyonunu 20'nci dakikada buldu. Stancu'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, Marafona gole izin vermedi. İlerleyen dakikalarda dengeyi yakalayan turuncu yeşilli takım ise 32'nci dakikada Juanfran ile gole çok yaklaştı. İlk yarının tek golü ise ilk yarının son dakikalarında penaltıdan geldi. Stancu, Welinton ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.İkinci yarıda ise 62'nci dakikada Cisse ile gole yaklaşan Alanyaspor,Cisse ile 84'üncü dakikada da gole yaklaşıldı ancak Alanyaspor beraberlik ile yetindi.AYTEMİZ Alanyaspor'u desteklemek için Ankara'ya gelen turuncu-yeşilli ekibin yaklaşık 400 taraftarı, tribünde açtığı pankart ile Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'i tebrik etti. Açılan pankartta, "Sen dünyada, biz burada lideriz Rıza Kayaalp" ifadelerine yer verildi.