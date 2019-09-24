Demir çubuklu cani yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 5 gün önce kümese çektiği 91 yaşındaki Zeynep Çıldır'ın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine demir çubukla vurarak kolundaki bileziği ve parmağındaki yüzüğü alan Ali Aslan (51) polisin amansız takibi sonucu yakalandı. 200'e yakın güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, 5 gün süren teknik ve fiziki takibin sonunda Ali Aslan'ı Isparta'da yol uygulamasında yolcu otobüsünde yakaladı.Gözaltına alınan Ali Aslan'ın suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Aslan'ın Kepez ilçesinde 12 Eylül tarihinde de bir kadının başına tüp ile vurup parmağındaki yüzüğünü aldığı ortaya çıktı. Aslan'ın geçimini bu şekilde gasp yaparak sağladığı ve tecavüz ettiği bir kadını öldürmekten 23 yıl yattığı, ceza evinden kısa süre önce çıktığı öğrenildi. Poliste susma hakkını kullanan Aslan, adliyeye sevk edildi.Korkunç olay 18 Eylül'de yaşanmıştı. Demir çubukla dövülen ve 50 metre sürüklenen Zeynep Çadır, Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının kaburgasında 6 ve sağ omzunda kırık olduğu anlaşıldı. Durumu ciddi olunca kent merkezinde özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen yaşlı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.