Genç Akrepler yüzleri güldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor A takımının ligin ilk 5 haftasında bekleneni verememesi ve en son Kasımpaşa karşısında alınan mağlubiyet moralleri bozarken, gençler taraftarların yüzünü güldürdü.Antalyaspor U14 takımı, Elit U14 Ligi'nde Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.Kırmızı beyazlıların U15 takımı ise Elit U15 Ligi'nde Ekol Göz Menemenspor'u 3-1 yendi.U17 takımı ise Elit U17 Ligi'nde Hatayspor'u Mevlüthan Ekel'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna Göztepe galibiyetiyle başlayan Antalyaspor, sonraki 4 haftada galibiyet alamazken, son olarak oynanan Kasımpaşa maçındaki performansı büyük eleştiri aldı.Geride kalan 5 haftada 5 puan toplayan kırmızı-beyazlıların geçen sezonki performansı akıllara geldi.Geçen sezon 5'inci hafta sonunda 7 puana sahip olan Antalyaspor; 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak büyük bir çıkışa imza atmış ve sezonu da beklenen seviyenin üzerinde tamamlamayı başarmıştı.Antalyaspor'un defans oyuncusu Ondrej Celustka, Çekya Milli Takım kadrosuna davet edildi. Deneyimli futbolcu, Çekya Milli Takımı'nın İngiltere ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrıldı.