Genç Akrepler yüzleri güldürdü

Antalyaspor A takımının ligin ilk 5 haftasında bekleneni verememesi ve en son Kasımpaşa karşısında alınan mağlubiyet moralleri bozarken, gençler taraftarların yüzünü güldürdü. Bu yıl Sedat Karabük ve ekibinin altyapıya verdikleri önem, hafta sonunda U14, U15 ve U17 takımlarının aldığı galibiyetler ile ortaya çıktı.
Antalyaspor U14 takımı, Elit U14 Ligi'nde Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 mağlup etti. Genç Akreplerin gollerini 50 ve 60'ıncı dakikalarda Taha Osman Özmert kaydetti.
Kırmızı beyazlıların U15 takımı ise Elit U15 Ligi'nde Ekol Göz Menemenspor'u 3-1 yendi. Bu maçta golleri Mehmet Batu Yıldırım, Emir Sarp Alça ve Doğanay Gülbudak attı.
U17 takımı ise Elit U17 Ligi'nde Hatayspor'u Mevlüthan Ekel'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna Göztepe galibiyetiyle başlayan Antalyaspor, sonraki 4 haftada galibiyet alamazken, son olarak oynanan Kasımpaşa maçındaki performansı büyük eleştiri aldı.
GEÇTİĞIMIZ YILI ARATTI
Geride kalan 5 haftada 5 puan toplayan kırmızı-beyazlıların geçen sezonki performansı akıllara geldi. Geçtiğimiz sezonun ilk 2 haftasında 1 puan toplayan Akrep'in ilk 5 haftayı da bu sezondan sadece 2 puan fazla toplayarak kapattığı göze çarptı.
Geçen sezon 5'inci hafta sonunda 7 puana sahip olan Antalyaspor; 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak büyük bir çıkışa imza atmış ve sezonu da beklenen seviyenin üzerinde tamamlamayı başarmıştı.
CELUSTKA'YA MİLLİ DAVET
Antalyaspor'un defans oyuncusu Ondrej Celustka, Çekya Milli Takım kadrosuna davet edildi. Deneyimli futbolcu, Çekya Milli Takımı'nın İngiltere ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrıldı.