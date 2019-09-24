Gönül siyaseti için buluştular

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA, Isparta ve Burdur'un aralarında olduğu 13 ilden 155 AK Partili belediye başkanı, Afyonkarahisar'da buluştu. 5'inci kez düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'nda 'gönül belediyeciliğine' vurgu yapılırken, başarılı belediye başkanları da tecrübelerini paylaştı.Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığındaki toplantıda şehirlerin sorunları dinlendi ve belediyelerin talepleri alındı. Kepez, Aksu, Serik, Kaş, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinin Belediye Başkanları ile katılan AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "Yalnızca bugünler için değil, gelecek nesiller için çalışmak da AK Belediyeciliğin önceliklerindendir" dedi. AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi de Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Gölhisar, Karamanlı ve Kemer belediye başkanları ile katıldı.